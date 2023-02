La madre del joven fallecido en 2022, Mariela Lobo, dialogó con Villa María Ya! y se refirió a lo sucedido con su hijo: "El día 8 de diciembre lo encontraron ahorcado allá en Playosa, el fue a un baile y al otro día el llamó pidiendo ayuda a su ex mujer, después a sus amigos, así que desde ese momento empezó la búsqueda para poder encontrarlo y como a las 18, 17:30 lo encontró su hermano con un policía en un campo, yendo para el camino de San Antonio de Litín".

"Lo encontró ahorcado, supuestamente él se suicidó, lo que había dicho la fiscal en el primer momento", agregó. Asimismo, exclamó: "Yo no tengo dudas de que mi hijo no se suicidó, yo sé que mi hijo no se suicidó, a mi hijo lo mataron".

Lobo manifestó: "Primero se estuvo pidiendo que ella le de participación al abogado, para que pueda trabajar, y no se lo daba. Tuve que hacer una marcha, le pudieron dar la participación, y hoy estoy esperando porque ahora ya están los expedientes, pero todavía no le firma la fiscal para que el abogado pueda trabajar y pedir una nueva autopsia".

En cuanto a esto último, señaló: "Nosotros queremos una nueva autopsia". "La primera autopsia que supuestamente ellos le hacen, da como que el muere a las 12, algo que no coincide, porque él habla con su hijita y con su ex mujer, y cuando lo llamaban sus hermanos, sus amigos, eran como las 14:30 y él todavía estaba hablando".

Por otra parte, Lobo relató: "Fui recién a hablar con la fiscal, recibió la chica, la secretaria, me dijo que el expediente está, pero que la fiscal todavía no firmó y le pregunté para cuando va a firmar y me dijo no, todavía no se sabe". Finalmente afirmó: "Queremos saber lo que pasó con mi hijo".

"Yo no tengo paz hasta que no sepa lo que le pasó a mi hijo, al menos quiero saber por su hijita", concluyó.

