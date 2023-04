Se olvidó la guitarra y ofrece recompensa para recuperarla

"Alguien que haya encontrado esta guitarra, Yamaha Apx5A, frente a la plaza de Villa Nueva, ofrezco recompensa, estaba dentro de un estuche gris", indicó el damnificado.

Todo fue debido a un olvido por parte del propietario de la guitarra, quien ya realizó la denuncia pertinente, y tras notar el faltante, regresó al lugar pero esta ya no estaba.

"Ayer domingo, alrededor de las diez de la noche, salía de la iglesia, yo pertenezco a una banda de música de la iglesia y bueno salí de ahí con la guitarra, una mochila y también nos acompañó un amigo. Cuando fuimos al auto que estaba al frente de la plaza en la vereda donde hay una una ferretería en la calle Deán Funes, empecé a recoger las cosas y dejo la guitarra en la vereda. Cuando me descuido dentro del auto, hago un par de cuadras y me di cuenta que no había cargado la guitarra. Cuando volví ya no no estaba más. Es mi herramienta de trabajo así que le agradecería si alguno la ha encontrado y pueda comunicarse conmigo", señaló César.

Su número para comunicarse ante algún dato preciso, es 3534264047, César.

