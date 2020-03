Habló la víctima de Jorge Alí: “Amenazaba que me iba a cortar las piernas, con desaparecer a mis hijos y a mi novio”

El pasado lunes una empleada del empresario lácteo Jorge Alí vivió una situación traumática. Estaba con su hijo más pequeño y su novio cuando llegó su jefe hasta el domicilio para amenazarla con un arma. No solo eso, según la víctima, gatilló tres veces.

“Esto viene de hace mucho. De un acoso laboral que vengo aguantando por necesidad, porque tengo 3 hijos, estoy sola y porque necesitaba el trabajo”, declaró compungida la ex trabajadora.

Según denunció el acoso venía desde hace varios meses y se profundizó cuando ella comenzó una relación amorosa: “todo esto se agravó cuando yo me pongo de novia, él (por su jefe) me hacía escenas de celos, hasta que yo le conté a mi novio y me ayudó y me dio el valor para hacer esto (se refiere a la denuncia)”.

Allí comenzaron las persecuciones y las amenazas que desembocaron en algo peor: “fue entonces que él vino hasta afuera de mi casa y nos apuntó con un arma y fue una situación horrible. Gatilló tres veces. El abuso está, el acoso está. Lo aguanté un año entero por necesidad”.

“El me decía que como me había dado el trabajo, yo le debía. En éste último tiempo había pasado todos los límites. Decía que tenía alguien que me seguía. Me mandaba fotos de afuera de mi casa. Fotos del auto de mi novio. Me amenazaba que me iba a cortar las piernas, me amenazó con desaparecer a mis hijos, a mi novio. Yo aguantaba por miedo, porque es una persona que tiene mucha plata, por ende tiene mucho poder”.

El “Messi de los quesos”, como se lo apodara por ser el proveedor del producto durante el casamiento del futbolista argentino, se encuentra detenido por amenaza calificada por uso de armas.

Audio de la empleada víctima de amenazas.