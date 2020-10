Maria Eduarda Viral La niña del pastel - Niña sopla la vela del pastel de cumpleaños de su Hermana

La historia no queda ahí, los gestos de la hermana mayor al momento de arruinarle el feliz cumpleaños es una de las cosas que más se destaca en las repercusiones que llegaron a memes, gif´s, etc. El video se terminó de hacer viral ayer por la tarde cuando explotó en Instagram, facebook, twitter, etc.

El hecho

El hecho sucedió el pasado domingo en Brasil durante el cumpleaños de tres años de la pequeña Maria Eduarda. Cuando la niña sopló las velas de su torta, su hermana Maria Antônia le arruinó el momento y le apagó primero el fuego. Inmediatamente se trenzaron en una pelea que afortunadamente no terminó con ninguna de las dos lastimada.

Lo que también generó muchas risas son las fotos de las hermanas en que se las ve instantes antes en un estado totalmente armonioso, tranquilo y de mucho cariño.

Hermanitas virales.jpg

La cataratas de memes impulsados por este video fueron y son protagonistas en las principales redes sociales, te dejamos algunos para que te rías un tato. Es que entre tanta mala, el humor de las redes sociales son muchas veces un lindo momento de dispersión para olvidarse de tantas cosas feas que nos suceden.