Precisamente, según consignó RH1 Radio Integración, aproximadamente no hubo luz entre las 15:40 y las 18:40 de dicha jornada, por lo que hubo varios reclamos de parte de los asociados. En ese período de tiempo, se disputó la totalidad del partido de la selección ante el combinado azteca, que no pudo ser visto en la vecina localidad.

El presidente del consejo de administración de la Cooperativa, Horacio Silva, analizó porqué se produjo el corte: "Se debió a la rotura de un aislador que motivó la salida de servicio de la estación transformadora de EPEC en Hernando. Para mayor rapidez y por acuerdo existente con la Empresa Provincial de Energía, personal de la cooperativa local ingresó para tratar de solucionar el inconveniente lo que se logró aunque no en tiempo y forma para que se pudiera ver el partido".

Asimismo, expresó su malestar por la reacción de los asociados: "¿Qué hicimos como para no poder salir a la calle? Siempre hemos sido transparentes y estamos avalados por una entidad con 80 años de trayectoria. Se hiere con muchos comentarios con falta de respeto equiparándonos con delincuentes. Me sentí muy mal. Siempre hemos puesto la cara y estado a disposición de la gente".

Por otra parte, el ingeniero asesor de la entidad, Miguel Morillo, señaló: "Es una falla atípica, muy difícil de encontrar. Hay que tener en cuenta también que se trabaja en altura y con 33 mil voltios. Un aislador se puede pinchar en cualquier momento por más que sea nuevo; en este caso tenía 60 días. No es algo que se pueda prevenir. No es la primera vez que pasa y no va a ser seguramente la última".

En tanto, afirmó que la línea entre Tancacha y Hernando está perfectamente mantenida y planteó que la población debería entender lo complejo que es un sistema eléctrico. "No existe cortes cero", precisó en declaraciones publicadas por RH1.

Finalmente, Morillo se refirió a la chance de conectarse a una línea de emergencia: "La que proviene de Villa María es la línea de emergencia que tiene Hernando. Antes de saber por qué era el corte preguntamos para hacer la maniobra pero no nos podían dar acceso por exceso de carga. Después, cuando se supo cuál era el problema, tampoco habría funcionado porque el aislador se rompió justo en el sector donde las líneas entra a la Cooperativa".