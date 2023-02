"Estaba en la peluquería, y cuando el señor me atiende salgo, y quedo esperando afuera que pasen a buscarme, en ese momento entra un tipo en una moto", comenzó su relato a Villa María Ya!. Además, agregó: "Salen gritando que asaltaban, cuidado que tiene armas, todo ese tipo de cosas, y no sé que se me cruzó por la cabeza, pero me cruzo la calle, y el tipo me encara en la moto y me trenzo en lucha con él".

El vecino destacó: "No sé lo que pensé, hasta que lo reducí, y después llegó la Policía". Asimismo, contó como fueron los instantes más tensos de la lucha con el detenido, quien portaba un revólver: "Siento que el saca el arma, la tenía montada para gatillarme en la panza, porque yo estaba muy pegado al cuerpo de él, entonces yo como que me cubría con el cuerpo de él, hasta que pude manotearle la mano para arriba". "Después llegó una persona y le sacó el arma", añadió.

Por otra parte, narró que el combate se extendió por "cuatro minutos" y definió al malhechor (27) como "una persona robusta de 80 y pico kilos". "En un momento yo sentí que me vencía", manifestó.

El vecino contó que no sabe lo que pensó en el momento en que actuó, y consideró: "No debí haber hecho eso". "Le digo a todo el mundo que no se metan, que no hagan nada, porque al final terminás en mas problemas uno que la persona esa", reflexionó.

Finalmente, se refirió a como se encuentra luego de este episodio: "Mi cuerpo no es el mismo que antes de ayer, estoy como alterado, como que necesito hablar de este problema". "Anoche me costó muchísimo dormir, me dormí quince minutos, veinte, me volví a despertar", relató.

WhatsApp Audio 2023-02-08 at 10.02.31.mp3 Audio: Declaraciones del vecino para Villa María Ya!

