Los Herrera pasaron por conferencia de prensa

Cómo se llevan, como se ponen de acuerdo, quien decide...

Fede: "Somos hermanos así que siempre va a haber una peleita, pero el que siempre va a tener la razón es el más chico".

Fran: "Nos llevamos bien. En el tema musical cada uno por su lado, y nos peleamos de vez en cuando, pero siempre nos volvemos a juntar. Lo que más queremos es sacar temas. Yo me estoy dedicando mucho a escribir temas".

Cómo se hace para imponer un tema propio, algo tan costoso para los artistas.

Fran: "Yo me separé y me puse a escribir temas, con eso te digo todo. Yo me pongo a tocar la guitarra, situaciones que te va dando la vida y vivís en carne propia, te van dando letras y las anotas".

Fede: "Es difícil que tu canción suene en todos lados. Creo que tiene que ver si lo grabas con una banda que es consagrada y te ayude a que el tema sea fuerte. Y que el tema te pegue, te guste y lo pasen por todas las radios".

Sobre las colaboraciones

Fede aseguró que se vienen colaboraciones de cuarteto y también de cumbia. "Se van a venir cosas hermosas, es un privilegio estar de este lado y disfrutar de lo que hacemos, y que la gente también disfrute", dijo.