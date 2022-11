La determinación del juez Gabriel Tavip sienta un presente respecto a un resarcimiento que deberá pagar el hombre por su irresponsabilidad. Pero, para entender mejor la historia, van algunos detalles del fallo.

Resulta que esto involucra a una pareja de convivientes, que hace 14 años están juntos y comparten casa. El hombre había estado casado antes, pero nunca se separó de su primera mujer. Cuando decide terminar la relación con la actual, ésta le reclama un resarcimiento económico.

El juez entendió que sí le correspondía porque no le corresponde a ella pagar las consecuencias de lo que hizo su marido -no divorciarse de su primera mujer- y que la actual unión convivencial tenía peso.

Todo empezó el 20 de marzo del 2020, día en que no sólo empezó la pandemia en Argentina, sino que esa jornada el hombre decide separarse para volver a unirse a su primera esposa.

La mujer quedó sola con sus hijos -de una primera pareja- y sin recursos porque, según detalló, ella tenía un negocio, un almacén, que dejó de lado para dedicarse a las tareas de cuidado cuando conoció al hombre protagonista de la historia. Ella siente que fue perjudicada porque ahora no puede volver a empezar ya que abandonó el rubro y hay muchas dificultades. Por eso le reclamó una compensación

Él dice haber vivido un calvario

En respuesta al reclamo de la mujer, el hombre negó que vaya a pagar y afirmó haber vivido un "calvario" durante los 14 años que estuvo con esta pareja.

Algunas expresiones que se desprenden del fallo dieron cuenta de lo siguiente: "Ella me obligó bajo amenaza a que no volviera a mi casa, a que pagara el alquiler. Me robaba el dinero fruto de la jubilación como empleado municipal. Ella me ocasionó un desgaste psicológico y económico total a punto de quedar en la calle".

"Durante todo el tiempo que conviví con ella mi vida fue un suplicio , tenía que lavarme la ropa, cocinar, limpiar mi dormitorio, etc. En varias ocasiones intenté retirarme para volver a mi hogar conyugal pero no pude por las amenazas que recibía, pero un buen día me retiré con la ropa y algunos bienes, logré escaparme del asedio constante de esta mujer para volver con mi esposa".

El juez le pidió pruebas de todo lo que afirmaba, pero no las tuvo y la justicia falló a favor de la mujer. El jubilado deberá darle un 35% de su sueldo durante 48 meses, alrededor de 18 mil pesos por mes en carácter de compensación.