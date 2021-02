Familia de hombre que se tiró del puente pide ayuda para él

Tras conocerse lo sucedido, el entorno cercano del hombre, que se encuentra viviendo en la calle junto a un grupo de personas, se comunicó con El Diario con el fin de dar a conocer su situación y pedir ayuda.

Según hizo público el matutino local, sus seres queridos lamentan el abandono del Estado y contaron que el hombre estaba internado en el Hospital Vidal Abal de Oliva por un problema de adicción, pero que luego "lo largaron en situación de calle junto a otros": "Los dejaron en situación de abandono".

El hombre le había contado a sus personas cercanas que estaba siendo atendido en el Centro de Atención de Adicciones de Villa María y que lo iban a internar para que haga un tratamiento.

"Yo ahí me quedé tranquila y por un tiempo no supe más nada, pero ahora nos enteramos que no estaba internado. Necesita recibir un tratamiento", manifestó su familiar.