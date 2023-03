Concretamente, la Departamental San Martín de la Policía emitió una crónica policial en donde señalan que la persona que falleció es Paulino Rito Rivero, de 70 años de edad. Además, relatan que los uniformados se constituyeron en el domicilio de calle Intendente Peña al 750 ayer a las 11, con motivo de un llamado realizado por un vecino al servicio de emergencia 107, y que una vez en el lugar se constató el deceso del vecino.

Asimismo, en el lugar se hizo presente el Fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, junto con su secretario Pedro Diana y su prosecretaria Soledad Pepino, quienes convocaron al personal de investigaciones, el médico policial y el personal de Policía Científica a los fines que efectúen planimetría, croquis e inspección ocular, fotografías, relevamiento de cámaras y recepción de declaraciones testimoniales.

Por otra parte, la crónica indica que luego se trasladó a Rivero hacia Córdoba para realizar la autopsia correspondiente, así como que el magistrado refirió que no había signos de violencia en las puertas y ventanas de la casa, que todo estaba en orden y que no se constató el faltante de elementos y/o objetos de la casa. Finalmente, según lo manifestado por el médico policial, el cuerpo no presentaba ningún tipo de violencia.

