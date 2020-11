Un hombre se encadenó a la puerta de una empresa de seguros

"Hace dos meses fui a transferir otro vehículo y me enteré que también estaba embargado, por lo tanto, hace dos meses que estoy a pie porque yo entregue el otro vehículo a una agencia que no me permite retirar el próximo hasta que no se levanten esos embargos", indicó Colura.

"Me tienen a las vueltas. Mentira tras mentira", sintetizó los desafortunados hechos vividos el hombre que se encuentra exigiendo una solución encadenado a la puerta.

WhatsApp Image 2020-11-27 at 16.06.31 (1).jpeg

Con respecto a la empresa de seguros, Colura afirmó que "se tiran la pelota uno con otros", y aseguró que es un problema interno de la compañía con la abogada de aquel momento.

"Según la abogada a cargo su trabajo ya está realizado su trabajo, pero aún no me han dado una solución", indicó Colura en dialogo con Villa María Ya!. "Lo único que estoy pidiendo ahora es que me liberen los embargos para presentar el registro a la propiedad", concluyó.