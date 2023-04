-¿Cómo estás, Lucas?

Acá estamos, con la cadera toda quebrada.

- Contanos qué pasó

El sábado dieciséis, domingo diecisiete sería ya, salimos con mi amigo a buscar las motos en el estacionamiento y bueno en ese entonces teníamos una una chica al frente nuestro que revolea un copón con hielo donde estábamos nosotros y en eso mi amigo le dice ¿Qué haces? Ahí me empieza a agredir verbalmente, se acerca uno le quiere pegar a mi a mi amigo, lo arrebata y nos nos trenzamos con dos, tres ahí y bueno, ahí es donde se nos vienen todos encima.

Yo salgo corriendo para atrás, esquivando las piñas y a darme vuelta para querer correr para adelante me caigo y bueno, me hago una bolita y ahí es donde me empiezan a pegar entre todos. Salen dos amigos más y ven que uno de los que me estaban pegando me quieren robar la moto ya se estaban subiendo a la moto para llevársela y uno de ellos recibe también un puño por querer sacarle la llave de la moto, recibe un puño en el rostro y bueno, está con un con un ojo ahí medio medio también.

A vos te llevaron al hospital, contanos: ¿Cuál es tu estado de salud?

Me tienen que operar. Tengo rotura de fémur de la pelvis. Así que me tienen que poner una prótesis, el viernes me operan. La tuve que comprar yo porque si tengo que esperar al hospital tarda como dos meses y no podemos esperar tanto porque el fémur se puede soldar mal.

La tuvimos que comprar nosotros. Trescientos mil pesos, además no puedo caminar, ni sentarme, debo estar acostado, nada más.

¿Identificaste a los que te agredieron?

No, eso es lo que yo quiero saber porque la verdad que no me acuerdo de ninguno. Fue todo muy rápido.

¿Hiciste la denuncia?

Sí, hizo la denuncia a mi hermana y la chica de seguridad con la policía de hoock, así que probablemente con cámaras se pueden identificar.

¿Te había pasado alguna vez una situación tan violenta?

No, nunca, yo no tengo problema con nadie, la ligamos de arriba.

