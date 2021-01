Horóscopo de hoy lunes 4 de enero del 2021

En el primer lunes de este nuevo año que acaba de comenzar, los movimientos astrales nos envían un mensaje claro, y nos aconsejan no preocuparnos demasiado por los obstáculos que nos encontramos a lo largo del camino.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Imagínate que tuvieras que andar con una china dentro del calzado, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? ¿Qué dirección tomarías? Probablemente, tu primera parada sería en una zapatería donde te pudiesen arreglar los zapatos. Pero si tanto ésta como la tienda donde los conseguiste están cerradas… ¿Qué puedes hacer? Evidentemente, sería demasiado exagerado llamar a tu médico por un imprevisto así. Toda esta situación que te planteo es, en realidad, una metáfora. Lo que vengo a decirte es que este lunes los planetas ejercen su poder para recordarte que darás con una sencilla solución para cierto problema.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Antiguamente, solíamos buscar apoyo en asistentes y expertos. Pero, de la noche a la mañana, apareció Google, y parece que, como por arte de magia, todas nuestras preguntas podrían ser resueltas con apenas un ‘click’. Se nos vende que la tecnología puede solucionar todo, y nosotros nos lo creemos. Y, aunque podemos creer que en gran parte esto es cierto, no todo es tan fácil.

Las respuestas que buscas este lunes sólo podrás obtenerlas si hablas con una persona. Un pequeño debate solucionará lo que el mundo online sólo haría más difícil.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Los budistas nos dicen que para comprender algo, debemos examinar su apariencia, y después, una vez desentrañada la superficie, intentar ver cuál es su posición dentro del cosmos. Sólo así podremos entenderlo y utilizarlo como deseamos.

Este lunes, procura acercarte a lo que te estremece o lo que se ‘ha colado’ en tu ruta. Tan pronto como lo entiendas, serás capaz de dejarlo atrás.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Muy pocas personas son extrovertidas o muy tímidas. Lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros estamos en el medio. Ni hablaríamos con el primero que se cruce por la calle ni permaneceríamos callados en medio de una reunión. Pero lo que sí que es cierto es que todos queremos que nuestro trabajo luzca como se merece, sobre todo, cuando hemos invertido mucha energía en ellos.

A medida que continúa este nuevo año, deberías de parar un momento y pensar sobre todos los adjetivos (positivos) que has ido recibiendo hasta ahora, y lo mucho que se te ha aplaudido por ello. Es la hora de que reclames lo que te has ganado.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

¿De verdad deberías invertir un minuto de tu tiempo en debatir? ¿Por qué vas a montar un ‘show’ o quejarte? ¿En serio vas a armar un espectáculo? En lugar de ello, ¿no has pensado que lo mejor sería, quizá, quedarte en una esquina, manteniendo tus ojos cerrados hasta que todo se esfume? Comprendo que tu propia personalidad te lo impide. Lo tuyo es compartir pero no exigir, y tienes fe en la gente, lo cual siempre es digno de admirar.

¿Y si en alguna ocasión inspiras rechazo? Si no entraña ningún peligro, este lunes haz caso de lo que diga tu lado emocional.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

No te engañes, no somos iguales, pero no por ello somos más o menos admirables. Los Virgo no miráis por encima del hombro. Por el contrario, asumís (y ponéis en valor) lo que hace que las personas sean distintas. Sabéis de sobra que cada personalidad tiene unos determinados rasgos, y, pese a todo, encuentras un montón de razones para estar orgullosa de ti misma y de esa persona que llegarás a ser.

Pronto te vas a dar cuenta de todo lo que vales.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

¿Quieres eludir por todos los medios cierta charla? Entonces lo que puedes hacer es proponer una fecha. Al hacerlo, se gastará más energía en establecer dicho momento que en la conversación, por lo que ésta quedará en un segundo plano.

Ahora mismo sientes mucho barullo a tu alrededor, pero no te obsesiones porque, en realidad, no están diciendo nada interesante. En ocasiones es preferible callarse y no caer en el error.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

En cuanto hablamos de ejercicio, tenemos que tener claro que, si hacemos mucho, tendremos que esforzarnos por continuar. Al fin y al cabo, cuanto más nos impliquemos, más retos estaremos poniéndonos a nosotros mismos para lograr nuestros objetivos. Si disfrutas con el deporte, entonces, no será un calvario. Lo importante es divertirte con lo que haces porque sólo así tendrás ganas de seguir haciéndolo.

Pese a todos los desafíos que se presentan delante de ti, serás capaz de alcanzar la felicidad.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Siempre se ha dicho que, si algo está roto, no hay necesidad de arreglarlo. Sin embargo, nunca he sido muy partidario de confiar al 100% en este tipo de dichos, ni tomarlos como una verdad absoluta. Imagínate que siempre actuásemos así, entonces, ¿nunca cabría la opción de arreglar nada?

La incertidumbre que te rodea es una señal de que hay algo que sí necesita una reparación.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Me pregunto qué puede suceder esta semana para que los planes no salgan bien. Lo cierto es que cualquier cosa. Es normal que últimamente te quiten el sueño todos los desafíos a los que la humanidad se enfrenta. Pero te desaconsejo que le des demasiadas vueltas o de lo contrario podrías acabar sumida en la locura (lo que te eximiría de hacer algunas cosas).

Sin embargo, hoy el cosmos te trae muy buenas noticias. Aunque estos primeros días del año no serán sencillos, debes saber que hay esperanza.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Siempre hemos asumido que los delincuentes se mueven en las sombras. Y tiene una base lógica ya que, si se visten de negro, en mitad de la noche, no seremos capaces de identificarles. Sin embargo, los grandes criminales lo hacen durante el día, y mantienen unas apariencias que no nos hacen desconfiar de ellos. Por no contar que, cuando cae la noche, tenemos todos nuestros sentidos alerta por si pudiese suceder algo.

No permitas que cierta preocupación (sin sentido) se convierta en un obstáculo para propiciar un cambio que era necesario.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

¿Cómo de bien puede marchar tu vida? Claro que siempre vas a encontrarte con algunas situaciones que harán que te cuestiones si la fortuna está de tu parte. Esto le ocurre también a las personas que han cosechado grandes éxitos en la vida, aquellas que asumimos que no tienen nada de lo que preocuparse. Sin embargo, hay personas que tienen una mente brillante, y son capaces de ver los diamantes que se esconden bajo la superficie. Es decir, las oportunidades.

Este lunes, el cosmos te urge a sacar el máximo partido a esta oportunidad que se te presenta, ya que sólo así lograrás una gran fortuna.