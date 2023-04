"El domingo a la mañana, cerca de las 6 horas, mi hija ya estaba a tiempo para tener el bebé. El domingo anterior ya había ido con contracciones y no la quisieron atender por el paro. Siguió muy mal hasta que no aguantó más y fue al Hospital", relató su madre a este medio.

"A la fuerza, gracias a un policía que pateaba la puerta, la hicieron pasar. De nada sirvió porque esperaron a un cambio de guardia. En ese tiempo que esperó, sufriendo como un perro, al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión".

"Hora y media después, tipo 8, cuando ellos la atendieron, le hacen un ultrasonido y ven que el bebé no tenía latidos. Le hicieron una cesárea de urgencia en la que ella escuchó, mientras le hacían todo, que el bebé estaba muerto".

"La manosearon, la ultrajaron, le lastimaron un brazo. La habían anestesiado con epidural para hacerle le cesárea, no tendrían que haberle tocado el brazo, pero la sacudieron tanto para sacarle el bebé que la lastimaron toda. Gritaba de dolor, cuando siendo una cesárea se anestesia y no duele nada, y lo sé por experiencia propia".

"Cuando salen dijeron que tenía mucho sangrado y que iban a tener que abrir nuevamente para sacarle el útero. Les pregunté porque no lo hicieron en su momento, y explicaron porqué no podían con los términos médicos que ellos le dan a la gente que no somos médicos y no entendemos".

"Pasada una hora la pasan a una pieza común donde agarra una hipotermia. Las médicas se asustan y la pasan a terapia. Allí queda muy ida, no reaccionaba a nada".

"Nos sacan y volvemos a la tarde a la hora de la visita, y ella tuvo lo que se dice la mejoría de la muerte. En lo poquito que tenía de conciencia me contó todo lo que escuchó y todo lo que le hicieron. Ahí nos sacaron de la habitación y no nos dejaron volver más".

"A la 1 y media de la madrugada nos llaman para decirnos que la estaban operando de urgencia para retirarlo el útero, siendo que a la mañana ya nos habían dicho que había que sacárselo y yo les pregunté por qué no se lo habían sacado".

"Le sacan el útero e instantáneamente ella cae en coma. La pasan de vuelta a terapia, la intuban, nos dejaron verla un segundo a las 3 de la mañana, y a las 4 de la mañana hace un paro cardíaco. La pudieron reanimar, pero en el parte del lunes, a las 9 de la mañana, ella fallece. Se estaba yendo en sangre y no lo pudieron controlar".

"Nos apuraron a retirar a mi hija muerta y a mi nieto muerto. Tengo sus audios que me mandaba, sufriendo, que no la querían atender. Negligencia total del Hospital".

"Una mala praxis con todas las letras, así juegan con la salud de la gente. La dejaron morir sola como si fuera un perro, eso le hicieron a una chica de 30 años con toda una vida por delante, dejando a una criatura de tres años sin madre".

Respuesta oficial

Villa María Ya! se puso en contacto con las máximas autoridades del Hospital Pasteur y con el área de prensa para comunicar esta situación y ofrecerles la oportunidad de aclarar o dar las explicaciones que crean necesarias, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta.

