Malestar de hoteleros por falta de pagos en torneo de tenis

Si bien en su momento los contactaron del Municipio con el correr de los días fue el Ente del Deporte y Turismo quien asumió esa relación y compromiso de pago.

De hecho, en las últimas semanas, hubo una reunión entre autoridades del Ente de Turismo que comanda Lucas Ateca y referentes de la hotelería local en un coqueto bar del centro de la ciudad donde el funcionario intentó llevar tranquilidad ante la exigencia de pago por parte del empresariado, que hasta la fecha sigue sin abonarse.

Si bien no ha trascendido el monto de la deuda se habla de una cira cercana a los 4 millones de pesos y que se actualizaría por la escalada inflacionaria. Hasta el momento nadie lo conirma desde el sector hotelero, pero si no hay pagos en las próximas horas, no habilitarían las reservas de alojamiento para artistas al Ente de Deportes y Turismo, de cara al Festival de Peñas que se realizará del 10 al 14 de febrero del año próximo.