Huelga de brazos caídos: Un preso desmiente las declaraciones del juez Ferreyra

A partir de la medida de fuerza que realizan privados de la libertad en la cárcel por incumplimiento de los protocolos del virus COVID-19, Villa María Ya! conversó con un recluso que desmintió las declaraciones del juez Arturo Ferreyra. Por razones de seguridad se reserva la identidad del declarante.

“Nosotros empezamos a reclamar por las visitas, entendemos que es arriesgado, pero hicimos una propuesta avalada por Derechos Humanos y “Tati” Rodríguez y no nos dieron bolilla. Pedimos que las visitas las hagamos un pabellón o dos por día. Serían 50 personas en el playón o en el patio” comentó.

Con respecto a lo expresado por Ferreyra indicó: “Las cosas que dice Arturo Ferreyra son todas mentiras, nosotros somos internos y vemos lo que pasa. Acá no se nos dieron colchones, no se nos dieron computadoras y si se dieron computadoras no se quién las tiene, porque no podemos ir a la escuela. Serán para ellos las computadoras”.

“No nos dejan salir del pabellón ni para ir a enfermería, acá tenemos justamente un chico en la celda 1 que está con fiebre, vómito y diarrea, no bajaron y dijeron que lo iban a atender más tarde, hace desde ayer (por el domingo). Los productos de limpieza nos dan una botella de lavandina y nos tiene que durar una semana. Le estamos pagando al fajinero con la plata nuestra para que limpie, desinfecte. Ellos lo único que hacen es vienen, toman lista y se van. No vuelven en todo el día”, continuó.

“Nos aceptaron los paquetes, hay cosas que llegan y cosas que no. Algunas cosas llegan rotas. La gente que está a más de 60 km no puede viajar, quiere decir que esa gente no recibe paquetes. Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas de manera pacífica”, concluyeron.