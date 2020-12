Idonella: Incluir en la agenda la información ambiental

Al consultarle por los comienzos de Idonella, Belén afirmó que hace algunos años que se dedica a investigar sobre temas de medio ambiente y sustentabilidad. "Llegó un momento en que sentí que tenía mucha información y empecé a buscar la forma de transmitirla. Empecé con el blog hace unos meses, y después con el Instagram que es una forma de difundir también el contenido del blog que siempre es más completo que los posts", manifestó.

Informar y transmitir lo complejo

¿Cuál es el objetivo de Idonella?

El objetivo del blog es transmitir información científica que no está al alcance de todos pero todos deberíamos saber. Toda la información que muestro y en la que me baso para escribir, la saco de publicaciones académicas con las que estoy muy familiarizada por haber estudiado ingeniería... Pero entiendo que la mayoría de la gente ni lee ese tipo de publicaciones, entonces la idea es transmitir todo ese trabajo científico en un lenguaje coloquial y terminologías que todos podamos entender.

¿En qué Idonella consiste?

Por ahora es un espacio en el que hablo de temas medioambientales, noticias, novedades científicas y cosas que creo que son interesantes para compartir.

También siempre trato de dar alguna conclusión personal de cada tema que escribo, que básicamente va por el lado de que reduzcamos nuestro consumo, compremos de manera consciente, sepamos que hay gente que la está pasando muy mal a causa de nuestros consumos excesivos y creo que eso hay que visibilizarlo también...

Otra cosa que digo siempre es que para que los políticos empiecen a tomar medidas tenemos que hablar del cambio climático entre nosotros, traer el tema a nuestro día a día y darle el peso que merece para que cuando se tomen decisiones políticas sepan que hay mucha gente que los está mirando y que este tema nos importa de verdad.

¿Cómo vivís este trabajo a nivel personal?

¡Super feliz!. Este año fue muy loco a nivel personal, di vuelta mi vida... Hasta Julio de este año trabajaba como ingeniera en una fábrica automotriz, y de un día para el otro dije ¡basta! Sabía que quería hacer algo como esto pero siempre la pateaba, no sabía cómo arrancar ni tampoco bien qué es lo que quería hacer.

Pero bueno, fue una decisión que me llevó unos meses y en cuarentena (con todo lo que esto conlleva) y un día dije listo. Mi mamá, mi hermano y todos mis amigos me decían que no deje la fábrica pero sabía que era el momento de hacerlo. Ahora trabajo haciendo consultorías medioambientales, escribiendo sobre temas científicos, doy clases, hago traducciones, todo freelance. Y le dedico mucho tiempo a pensar el blog, leer publicaciones científicas y escribir, que son las cosas que más disfruto la verdad.

¿Cuáles son las temáticas en que se centra?

El blog habla sobre temas de medio ambiente. Es super amplio el tema, pero la verdad le voy dando forma también con comentarios que voy recibiendo de la gente.

Yo quiero comunicar y escribir pero quiero hacerlo de una forma que llegue a la gente, que les interese, se copen y les caiga la ficha que es algo mega importante.

También siempre elijo temas que me permitan dejar un mensaje para concientizar y transmitir que todos desde casa podemos hacer algo para cuidar un poco más al planeta cada día.

