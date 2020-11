No habrá IFE 4: Cómo inscribirse al plan Potenciar Trabajo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que no habrá un cuarto IFE: "El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad", dijo Guzmán.