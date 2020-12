De esta manera, el equipo de Avellaneda liquidó la serie de octavos con un contundente marcador global de 5-1, ya que la semana pasada en Montevideo había sacado buena parte del pasaje, al golear por 4-1.

En la próxima instancia, el conjunto dirigido por el técnico Lucas Pusineri tendrá una difícil exigencia ante Lanús, que sorteó la eliminatoria que animó con Bolívar de La Paz por un acumulado 7-4, luego de superarlo con facilidad en la Fortaleza Granate.

El único tanto en la noche lluviosa de Avellaneda, que estrenó oficialmente las tribunas Miguel Angel ‘Pepe’ Santoro y Ricardo Elbio Pavoni (dos glorias del club en la década del ’70), fue obra de Silvio Romero (Pt. 25m.).

Aún cuando el ‘Rojo’ parecía tener asegurado el pasaporte, Fénix asumió un audaz planteo táctico (3-3-1-3) con la intención de coparle la mitad de la cancha.

Sin embargo, al plan ideado por el DT Juan Ramón Carrasco le faltó ejecutores certeros y conductores que ejercieran la pausa. Entonces, el partido se tornó parejo, en un ida y vuelta interesante, al que le sobró vértigo pero le faltó acciones de riesgo.

En ese contexto, Independiente siempre lució más firme y llegó a la apertura de la pizarra, después de una buena maniobra que empezó Alan Velasco, que siguió Federico Martínez y que finalizó el cordobés Romero, con un remate alto que venció la resistencia de De Amores (25m.).

El tanto actuó como freno para Fénix, que sintió el golpe y encima se quedó con diez hombres, a raíz de una fuerte infracción de Fernando Souza (48m.), que mereció la aplicación del Video Assistant Referee (VAT) para comprobar la gravedad de la infracción.

En el segundo período, Independiente continuó manejando los hilos del partido y tuvo la chance de aumentar las cifras con sendas ocasiones que perdieron Velasco y Silvio Romero, a la postre, los dos más destacados del elenco que orienta el DT Pusineri.

A Fénix todo se le hacía cada vez más complicado y casi que se resignó a no inquietar al arquero ‘rojo’, Milton Alvarez, quien fue un espectador de lujo.

El desarrollo del segundo período le sirvió al elenco de Avellaneda para preservar jugadores y ensayar variantes, de cara a los compromisos venideros. Así, el colombiano Andrés Roa ganó algunos minutos, al igual que Jonathan Menéndez.

Independiente tendrá como próximo adversario a Lanús. El primer choque se desarrollará en la Fortaleza Granate y el segundo y último será en Avellaneda.

Por una de las revanchas de octavos, también, Coquimbo Unido, de Chile, superó como visitante a Sport Huancayo, de Perú, por 2-0, para sentenciar la eliminatoria y avanzar a cuartos.

Diego Vallejos (Pt. 1m.) y el argentino Lautaro Palacios (St. 36m.) convirtieron los goles del conjunto chileno, que también tuvo en sus filas al arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y a los defensores Federico Pereyra (ex Tristán Suárez) y Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors).

Síntesis

Independiente: Milton Alvarez; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero y Lucas González; Alan Velasco, Federico Martínez y Pablo Hernández; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Fénix: Guillermo De Amores; Fernando Souza, Leonardo Coelho y Adrián Argachá; Angel Rodríguez, Camilo Núñez y Bryan Olivera; Agustín Canobbio; Kaique Virgilio, Ignacio Pereira y Nicolás Machado. DT: Juan Ramón Carrasco.

Gol en el primer tiempo: 25m. S. Romero (I)

Cambio en el primer tiempo: 33m. Carlos Fernández por Kaique Virgilio (F). En el segundo; antes del comienzo; Andrés Schetino por Olivera, Kevin Alaniz por Canobbio y Maureen Franco por Machado (F); 15m. Thomas Ortega por Lucas Rodríguez y Andrés Roa por Lucas González (I); 23m. Nicolás Ruiz por Pereira (F); 25m. Jonathan Menéndez por F. Martínez y Alan Soñora por Velasco (I); 39m. Juan Pacchini por Lucas Romero (I)

Incidencia en el primer tiempo: 48m. expulsado Souza (F).

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).