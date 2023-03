“El problema no es la meta con el fondo sino que la gente no llega a fin de mes. Esto genera una inflación altísima, 100 por ciento por año. La gente tiene angustia, no sabe qué precios hay en las góndolas. No se puede vivir más así. Es una gran angustia para todos los argentinos” expresó Rodríguez Larreta.

Y aseguró: “Yo voy a bajar la inflación, no tengo ninguna duda. Es difícil obviamente pero hay que tomar muchísimas medidas. No podemos seguir gastando más de lo que tenemos y yo no voy a gastar más de lo que tenemos. Lo que voy a hacer es aumentar las exportaciones”.

Tras ser consultado por las PASO respondió: “La ley dice que hoy la interna se define por las PASO, no se pueden cambiar las reglas de juego, y además es la forma más democrática, en donde elige la gente”.

“Hay muchos candidatos, pero todavía es muy preliminar. La angustia de la gente pasa por otro lado”, agregó el mandatario.

Rodríguez Larreta manifestó la gran preocupación que tienen los cordobeses respecto a la inseguridad: “Las últimas veces que fui a Córdoba, escuché gente desesperada, con miedo de salir a la noche”. Y afirmó optimista respecto al futuro del país: “Yo estoy convencido de que podemos vivir mejor, más tranquilos, en paz y con seguridad”.

Distanciado de la grieta, abogó por una Argentina cada vez más unida: “Estoy convencido de que las peleas no conducen a nada, y mucho menos los conflictos internos. No creo en la política de la pelea, en la famosa grieta”.

“El país se construye ladrillo sobre ladrillo, yo voy a dialogar con todos los que sean elegidos por la gente. Con todos los gobernadores y con todos los intendentes, independientemente de lo que piensen”, cerró.