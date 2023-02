Precisamente, por el hecho fue detenido un joven (25) de Córdoba capital debido a la supuesta autoría del delito de robo, según consignó la Departamental San Martín. El mandatario de la localidad de ruta nacional 158 relató lo sucedido a Villa María Ya!: "Nos empujaron a la salida del Anfiteatro, bien frente del Anfiteatro, nos dirigíamos al auto, y ahí en ese momento un empujón, nos sustrajeron una pulsera de oro que tenía yo, y cuando estábamos en el forcejeo con la persona que me sustrajo la pulsera, pasó un cómplice digamos y le arrancó la cadena a mi señora".

"Alcancé a agarrarle brazo cuando me arrancó la pulsera, y ahí forcejeamos hasta que vino la Policía y lo detuvo. El otro se fue y no encontramos la pulsera, por ahí la tiró, por ahí se la dio al otro cuando pasó ahí en el forcejeo, no lo sabemos", agregó Torres.

Por otra parte, el intendente de Dalmacio Vélez contó como logró retener al joven detenido: "Tenía la mano derecha libre, y al tener la mano derecha libre lo pude sujetar del cuello, entonces ahí lo reduje". Finalmente, calificó el suceso como "una desgracia con suerte" porque "no pasó nada, los objetos que se perdieron fueron de valor económico".

"Me arrepiento de haber hecho eso, porque por ahí este chico podría haber estado en otra situación, podría haber tenido un arma blanca, podría haber tenido cualquier cosa y hoy no estaría contando esto", concluyó Torres.

Video: entrevista de Patricia Gatti con el intendente Daniel Torres para Villa María Ya!: