El intendente se disculpó por conducir con alcohol en sangre

Pero, el jefe comunal fue interceptado en un control en la Ruta Nacional 8 en un operativo de la Agencia de Seguridad Vial, donde los agentes le realizaron el control de alcoholemia que dio positivo (0,75) superando el valor permitido para conducir.

Tras tomar repercusión el hecho, que da cuenta de la multa que pasa por impedimento de conducir por dos semanas más el costo económico, y la viralización de un video durante el control, el jefe comunal se disculpó ante sus vecinos:

"Queridos vecinos quiero decirles que en el día de hoy estuvo circulando la captura de una filmación y me parece importante contarles como fueron las cosas".

"Estaba -explicó- en mi casa luego del partido con Croacia el martes 13, terminé de cenar y salí en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad, con la agresión al personal policial, personal municipal y por las personas detenidas".

En ese recorrido, continuó "hay un control policial al cual obviamente me detengo, entrego toda la documentación y someto a los controles, el cual me da 0,07 (la información oficial señala 0,75 de alcohol en sangre), me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente porque creo que está mal y sinceramente la situación de los hechos, de la situación ameritaba salir y entiendo que quizás fue un error, pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida".

Culminó su disculpa , "quedo a disposición como siempre, les dejo un saludo". (Le faltó feliz Navidad y próspero año nuevo)

