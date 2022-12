Marcelo Picco busca ser intendente de Villa Nueva

"JxC es un espacio amplio, hay varios espacios que se pueden sumar. Desde mi corazón a Villa Nueva la veo con amor y pasión, pero creo que merece algunos cambios", indicó Picco en conferencia de prensa.

"Creo que no tiene que depender de Villa María, tiene que ser más libre, estamos muy atados políticamente a Villa María. Siempre me gustó involucrarme políticamente para contribuir, no para destruir".

Según comentó, los pilares de su gestión serían Salud, Educación, Industria y Comercio. "Con los otros espacios veremos si se da un acuerdo o va cada uno por su lado, esto es muy nuevo. Con los vecinos hablo siempre; creo que quieren algo nuevo, que están cansados de lo mismo", agregó.

"Estamos armando un equipo de trabajo; hace 3 o 4 meses que venimos trabajando y lo vamos a definir a medida que vayamos avanzando en el camino".

"No soy un candidato puesto a dedo; el que me conoce como persona sabe que no es así, soy de Villa Nueva y represento a Villa Nueva. No soy ningún puesto a dedo", respondió respecto a la opinión del tribuno de cuentas de la oposición.

"A nivel provincial no tenemos nada definido, estamos arrancando con Villa Nueva y después veremos con qué línea seguimos a nivel provincial".

"Siempre hay necesidad de viviendas; salud yo creo que a medida que va creciendo la ciudad aparecen necesidades diferentes", sostuvo.

Por su parte, Capitani comentó: "Estamos aquí acompañando la iniciativa que tuvo un grupo de vecinos en el marco de Juntos por el Cambio para poder generar esa construcción política".

"La cercanía de nuestras dos ciudades nos permite cruzar el río y conversar, dialogar sobre el compromiso que debemos asumir como dirigentes políticos. Marcelo es un hombre muy valioso en la vida institucional de la vida de Villa Nueva".

Sobre la acusación de "candidato puesto a dedo", opinó: "Nosotros no venimos a hacer ninguna intervención respecto a la decisión de los dirigentes de Villa Nueva. Ponemos en valor al decisión que se toma aquí; esto no es una cuestión de partidos, del PRO por un lado y la UCR por otro, esto es Juntos por el Cambio".

"Falta mucho, estamos en la misma situación. Somos un equipo que trabaja por el futuro y creo que los tiempos son muy distintos, Villa María tiene otro calendario", respondió respecto a su posible candidatura en Villa María.