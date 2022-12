Primero yo: ¿Habrá más candidatos a intendente que votantes?

Los nombres que ya figuran como candidatos en pancartas en las calles o en las redes sociales son los siguientes: Manu Sosa, Gisele Machicado, Felipe Botta, Gustavo Bustamante, Juan Pablo Inglese, Alejandro López y Guillermo Lorenzatti.

Manu Sosa integraría un sector del peronismo. Su lanzamiento fue en una época extraña, a principios de este año, y se ha mostrado con Raly Costa, un viejo conocido del peronismo local (que tenía un juicio este año con jurados populares. Estaba fijado para los días 11, 12, 13, 14 y 17 de octubre, pero el tribunal lo suspendió). Sosa se ha dedicado este año a tener reuniones y sumar voluntades a su favor.

Por otra parte, Gisele Machicado, sería una de las caras del Frente Cívico aunque hace rato está un poco alejada de la vida política. Tras perder las elecciones de 2019, se quedó afuera de todo, en el acompañamiento que hizo junto a Bustamante y separándose de la alianza que habían hecho con el PRO en aquella oportunidad. Ni siquiera pudieron entrar como concejales y no llegaron al piso mínimo para obtener un tribuno de cuentas. Siguiendo esta línea, Gustavo Bustamante es otro que quiere volver. Todavía no tiene consenso dentro de la UCR y su última participación en elecciones lo dejó bastante mal parado. Ahora está cerca de De Loredo y Luis Juez, los grandes ganadores a nivel provincial, pero una cosa son las fotos y otra los apoyos reales en las urnas.

Del otro lado de la vereda está Juan Pablo Inglese, cercano a Eduardo Accastello en el ministerio de Industria, también estaría dentro del peronismo ¿Cuál? y ¿Con qué apoyos? ¿Y si Accastello decidiera apuntar a la intendencia? porque el candidato a gobernador Schiaretti ya lo eligió, y es Llaryora.

Cambiando de vereda está Guillermo Lorenzatti, presidente del Colegio de Abogados -donde hay recelos porque creen que usaría la institución para hacer política- y se puso bajo la bandera de Cambiemos. No se ha mostrado en fotos con ningún referente nacional o provincial, pero sus pancartas ya están pegadas en distintas paredes de la ciudad.

Finalmente está también el candidato de Encuentro Vecinal, Alejandro López, -con García Elorrio como referente- y que ya se creó un perfil en redes en la que se presenta como candidato a intendente para el 2023. López ya se ha presentado en otros comicios, siempre con resultados muy bajos ya que no llegó ni a meter un concejal.

Todos estos nombres ya empiezan a circular y mostrarse por la ciudad. ¿Qué tan conocidos son? ¿Los villamarienses los tienen presentes? Varios de estos candidatos ya se han presentado y no sumaron muchos votos; otros no lograron consensos por eso no se lanzaron; y para algunos es un debut como candidato. ¿Cuáles son sus propuestas y qué proyectos a nivel provincial o nacional los enmarcan? Son más preguntas que certezas las que hay en este momento en relación a los nombres que buscan ocupar el Sillón de Viñas el próximo año.