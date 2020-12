Fin del ciclo lectivo por radio para internos del penal

"Los internos estaban recibiendo cuadernillos que mandaba la provincia, lo que sucedió es que los docentes que se trasladaban hacia la cárcel no se les permitía el ingreso a enseñar y estaban preocupados por la manera en que los internos pudieran desarrollar las actividades de los cuadernillos", apuntó Arturo Ferreyra, Juez de ejecución Penal.

En septiembre se celebró un convenio con la Municipalidad y vieron que era viable hacer este programa de radio para que internos recibieran el apoyo de los docentes.

"No había tantos equipos de radio como se creía. Fue una actividad que no se había hecho nunca antes y no ha habido tanta difusión ni han sido tantos los internos que han realizado la actividad, pero si ha habido mucho material remitido por los docentes", señaló Ferreyra.

Hoy a la tarde será la última clase y estará presente Rafael Sachetto y la gente del Cenma. "Tenemos un interno que ha salido hace poco y contará la experiencia como estudiante, ya que terminó el primario y estaba por terminar el secundario cuando estaba por recuperar la libertad", concluyó.