Precisamente, recordó en diálogo con Villa María Ya! que en un comunicado manifestaron el profundo malestar y el descontento con la medida. "Si queremos fomentar o achicar los niveles de pobreza, achicar la inflación, mejorar la situación económica y social del país, creo que esta medida va en contra", agregó.

Asimismo, Jacobo manifestó que ayer aconsejaron "al sector privado que abran sus puertas" y que contó desde esta mañana están "recorriendo las calles, la verdad que la mayoría han abierto". "Por suerte hoy en día la mayoría va a trabajar con normalidad", añadió.

Por último, apuntó contra el Gobierno nacional: "La gente como que ya no les cree más". "No podemos estar y tomarnos un día laborable, sobre todo en estas épocas y en estas fechas, para el sector comercial y obviamente también para el productivo, de darnos el lujo de parar y no trabajar", concluyó.

WhatsApp Audio 2022-12-20 at 08.55.05.mp3 Audio: Declaraciones de Juan Carlos Jacobo para Villa María Ya!

