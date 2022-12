Jaulas vacías: Una intervención artística ambiental

También habrá una sesión musical ambiente por un dúo local MNVANT. La exposición contará con una muestra de fotografías impulsada por fotógrafos locales de aves.

"Es una iniciativa en conjunto con un fotógrafo de aves de Villa María para concientizar de que las aves tienen que estar en libertad, no hay que tener aves como mascotas y en la campaña nos apoya policía ambiental que son los que realizan los allanamientos en esta exposición además de llegar a través del arte la idea es que la gente que conozca acera de quienes tiene aves en cautiverio o que entrampa, sepa que se puede denunciar, es anónimo y ellos se encargan del asunto", indicó Juan Hernández, uno de los impulsores de la actividad.

tal como indicó, la exposición fue organizada con chicos de cuarto año del colegio Rivadavia que intervinieron jaulas, hicieron afiches entre otras cosas y también habrá una exposición de fotógrafos de aves de Villa María y DJ´s tocarán un set.

"Somos la voz de las aves en cautiverio. Los seres humanos no tenemos derecho a privarlas de su libertad. No podemos permitir que el hombre continúe actuando de manera hostil con el ecosistema y sus formas de vida. Las aves además de ser bellas e inspirarnos con su canto, tienen un rol muy importante que cumplir equilibrando la naturaleza", indicaron.

La actividad tiene el respaldo de policía ambiental y además de generar conciencia, señalan la importancia de denunciar

"Para traer conciencia y visibilizar esta situación hemos creado la campaña Jaulas Vacías, con el propósito de educar y reeducar a quienes ignoran la importancia de la libertad como sinónimo de vida, para que ya no sea “normal” tener aves silvestres como mascotas, para que el tráfico y la comercialización de aves se desinfle hasta desaparecer, y que estos animales habiten la naturaleza, libres y regulando el ambiente que compartimos", resaltaron.

Si conoces a alguien que trafique aves silvestres o que posea aves cuya tenencia esté prohibida, podes enviar un mensaje anónimo a la Policía Ambiental (WhatsApp +549-351-310-8709) y seguir las instrucciones en pantalla.

Todas las semanas la Policía Ambiental de Córdoba realiza allanamientos en diferentes domicilios de la provincia, se inician sumarios legales y se secuestran las aves silvestres para ser puestas en recuperación y luego ser devueltas a su ambiente natural.

Si tienen aves como mascotas y quieren liberarlas, pueden enviar un mensaje al mismo número y serán retiradas sin ningún tipo de penalización por la tenencia.

"Es simple, no vendas, no compres, no entrampes, no tengas aves enjauladas, denuncia su comercialización y/o tenencia, hagámoslo por las aves, por nosotros, las generaciones futuras y la conservación de la naturaleza. El lema, “Jaulas Vacías” también significa Aves en Libertad, y es sobre lo que venimos trabajando junto a personas de diferentes ámbitos de las artes y de la comunidad", expresó Juan.

Y concluyó: "El propósito de esta exposición es visibilizar la situación y generar conciencia, exponiendo antagónicos como la libertad y el encierro, el egoísmo y el respeto, la verdad y la ilusión, una jaula vacía y el deseo de que todas las aves estén en libertad".