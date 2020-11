Joe Biden no se declaró como ganador pero ciertamente habló como si ya fuera el presidente: "Estamos haciendo campaña como demócratas, pero yo gobernaré como un presidente americano. Trabajaré tan duro para los que no votaron por mí como para los que lo hicieron". Y apelando a la unidad del país, uno de sus principales ejes discursivos, dijo también que "no habrá estados rojos o azules cuando ganemos, sólo los Estados Unidos de América".