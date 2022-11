Concretamente, se trata de María Emilia Berardi, quien narró cómo se enteró del premio en diálogo con Villa María Ya!: "Me empezaron a llegar muchos llamados del 011 que yo no contestaba, porque hoy en día hay muchas estafas y demás".

"Me llegó un mensaje de texto, donde me decían que me estaban intentando comunicar porque había ganado un premio del BBVA y ahí es como que me empecé a entrar un poco más la duda, hasta que recibí un correo, donde vi que el mail era @bbva, así que ahí dije 'bueno, ya está, es verdad'", contó la joven, quien imparte clases de inglés y estudia la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Asimismo, relató: "En el mail me decían que me felicitaban, que había salido seleccionada entre los 10 ganadores del premio del viaje a Qatar del Banco y demás, y que tenía que llenar un formulario en el cual decía que aceptaba el premio, si es que lo iba a aceptar obviamente".

"Me llamó una de las chicas del banco y me dijo que sí, que era efectivamente, que era yo, que había ganado, así que que lo mande nomás", agregó Berardi. Además, precisó que se trata de una mujer que conoce y trabaja en la sede del banco en Villa María. "Me dijo que sí, que en la sucursal no lo podían creer", manifestó.

las perdices a qatar.jpg

El viaje a Qatar

Por otra parte, la joven de la región contó en qué consiste el premio: "Nos incluye todo para dos personas, dos pasajes de áereos, las noches de hotel que son cuatro, con desayuno, la entrada al partido de Argentina - México y otra entrada para un partido de Estados Unidos - Inglaterra".

"Además de eso dos actividades grupales, y los traslados desde el aeropuerto y hacia el aeropuerto, y desde los estadios y hacia los estadios", agregó la estudiante de la UNVM.

Asimismo, Berardi relató que partirá de Las Perdices el próximo lunes y que llegará a Doha el miércoles, en horas de la mañana. Viajará a Qatar junto a su pareja, Marcos, con quien convive hace más de cuatro años.

Finalmente, contó que ambos son seguidores de los partidos que disputa la selección Argentina y que lo que más les intriga de este viaje son la cultura y los lugares que posee Qatar.