Hace pocos días, Juan recibió una notificación de la inmobiliaria indicando que, de no pagar, deberá abandonar el lugar donde está viviendo ahora, en Rawson 1925.

Y Juan está desesperado. Su jubilación es la mínima y "debo comer o pagar el alquiler", dijo. Su principal necesidad en este momento es encontrar un techo: "Lo único que quiero es un lugar donde estar. Lo puedo cuidar, lo arreglo, lo refacciono. Pero por favor, necesito un lugar dónde vivir", pidió con desesperación.

Ante la falta de solución, Juan apela a la comunidad. Indicó que si algún propietario necesita que le cuiden la casa, que él puede hacerlo. "Sé de jardinería, limpieza y albañilería. Puedo cuidar una casa", dijo.

Pese a que ésta es la necesidad más imperiosa, Juan tiene más problemas: "Hace dos días que no como porque no tengo la plata. Me falta ropa, muebles, todo", inquirió.

Para cualquier ayuda que se pueda brindar el teléfono de Juan es: 3534231539. También se pueden contactar con una compañera de él, Jéssica, al número 3534596521.