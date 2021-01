Para Luis Juez, Gildo Insfrán "es un pequeño monarca, mitad mono, mitad garca"

“Hay una doble vara con los derechos humanos: cuando están en boca de un militante kirchnerista, son absolutamente irrenunciables e innegociables, pero cuando a un canal de televisión o un opositor se le ocurre hablar de vejaciones y de violaciones a los derechos humanos, es claramente un acto opositor. Los derechos humanos están monopolizados por el kirchnerismo”, manifestó Juez en el programa Mirá lo que te digo, del canal LN+

Acto seguido, el diputado cordobés de Juntos por el Cambio tildó de “patética” la actitud de Pietragalla en Formosa y le hizo un breve ‘pase de factura’ referido a una polémica actitud que tuvo el funcionario ultra kirchnerista al inicio de la pandemia de coronavirus: “Si le hubiese puesto un cuarto de los huevos que puso para conseguir la libertad de (Luis) D’Elía y (Julio) De Vido a la situación de Formosa, el tema estaría resuelto”.

Asimismo, no se quedó callado sobre el accionar del gobernador formoseño, Gildo Insfrán: “Es un pequeño monarca, mitad mono, mitad garca. La única forma que tiene de estar más de treinta años en el poder es cambiar la chapa patente del auto cada vez que pasás de provincia”.

Por otra parte, Juez tampoco tuvo condolencias con Alberto Fernández: “Cuando descubra la seriedad que tiene que tener un Presidente a la hora de comunicar, seguramente ganará tranquilidad él y todos nosotros. Con un tipo que es poco serio y que a todo el mundo le dice algo para quedar bien, uno no sabe cuál es la versión oficial”.

En ese sentido, y en referencia a la situación con la vacunación contra el coronavirus, el dirigente opositor le reclamó a Fernández: “Lo único que le pido al Presidente es que este tema sea lo más serio posible y no genere un relato que no pueda cumplir. En todo lo demás, ya estoy resignado. Con la vida y la muerte no se construye un relato”.

Sin embargo, Juez consideró que “después de doce meses, nadie en este país puede tener la sospecha que Alberto Fernández establece la agenda de los argentinos. Es el jefe de Gabinete en ejercicio de la Presidencia. La verdadera agenda que verdaderamente importa al poder es la que dirige Cristina y el Instituto Patria”.