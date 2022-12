Mordió a un jugador en un partido: 10 años de suspensión

Cabe recordar que este fallo se remonta a un partido jugado el fin de semana del 14-15 de noviembre por la Liga Riotercerense. En aquel momento, un jugador de fútbol mordió a otro y le provocó un importante corte en su oreja, en el marco de un partido válido por las semifinales del torneo Clausura.

Sucedió en Tancacha, donde Huracán de esa localidad recibía a Independiente de Río Tercero. Un futbolista del "Globo", Marcos Juárez, mordió a un adversario, Marcos Carnevale, ocasionándole un desgarramiento a la altura del lóbulo, según consignó el sitio web Doble Amarilla.

Por tal acción, Juárez vio la tarjeta roja y Carnevale debió ser hospitalizado. Asimismo, el coordinador del fútbol mayor de Independiente, Gustavo Abel Vacca, relató lo sucedido al Radio Capilla de Villa Ascasubi: "En un momento, está caído un jugador nuestro. Se pone adelante Francés, Franco lo corre y de atrás viene Juárez y le muerde la oreja".

"Le arrancó un pedazo. La oreja quedó pendiendo de un pedacito. Se tuvo que poner una gasa con alcohol teniéndole la oreja, no podía correr hasta la ambulancia, por miedo a que se le caiga la oreja. Lo digo y se me pone la piel de gallina, es dramático", agregó.

Además, señaló: "Tendríamos que haber dicho que no se podía seguir el partido. Franco entró en shock y hay momentos que no recuerda. Tiene medicación cada ocho horas. Hoy le hicieron más puntos. Tiene la oreja totalmente tapada. Estuvo cerca de que le mordieran una arteria. Si pasaba eso, dejaba de salir sangre y no le podían reconstruir la oreja. Estuvo a un centímetro de que pasara eso. Le hubieran tenido que cortar la oreja".

Finalmente, Vacca manifestó que la Policía presentó un acta del suceso y que la entidad Riotercerense realizará una denuncia contra Marcos Juárez.