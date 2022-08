Juicio por Ñáñez: Fue interrumpida la segunda audiencia

Los hechos que motivaron a la jueza Edith Lezama de Pereyra a interrumpir la audiencia y pasar a un cuarto intermedio, ocurrieron cuando Pascual Alberto Rousse, un médico de que depende del Tribunal Superior de Justicia, que ahora está jubilado, pero fue quien practicó las pericias sobre el contenido de la causa y determinó que hubo mala praxis en el caso de Lucrecia.

Fue contundente al referir a que jamás habría que esperar veinte horas para hacer un legado y que cuando llegó Lucrecia esperaron esa cantidad de horas y que eso empezó a complicar la situación. Dijo que es una práctica médica indiscutible dar antibióticos cuando se va a practicar un legado porque había tenido espontáneo y que en este caso no se hizo y comenzó a discutir primero con los abogados de la defensa, que quieren indicar las falencias de ese informe que determina la mala praxis.

Felipe Trucco, abogado defensor de los acusados, tuvo que ser llamado la atención en oportunidades por la magistrada que presidio las audiencias debido a que las preguntas tenían carácter agresivo y pidió que se calmara y que preguntara lo que debía preguntar.

Luego llegó el turno de la acusación, que es la que ejerce el fiscal Francisco Márquez, que adelantó que no ve que haya una cadena de hechos que siente a los cinco médicos acusados por homicidio y cuestionó e increpó duramente al especialista, quien es un médico especializado en medicina legal, de trabajos, además flebólogo y toxicólogo, este doctor que acaba de jubilar del Tribunal Superior de Justicia como perito médico.

Como los cuestionamientos entre el fiscal Francisco Márquez y el el doctor Rousse se empezaron a subir de tono la jueza pidió un cuarto intermedio para poder calmar los ánimos y continuar con el testimonio del médico que vino de Córdoba, quien ya está jubilado, a dar razones de por qué hizo esa pericia.

Finalmente cabe señalar que al principio de la audiencia uno de los que ayer abstuvieron a declarar, uno de los médicos acusados, Cristian Ferrer dispuso declarar y trajo un informe que no había aparecido cuando se realizó un allanamiento en el Hospital Pasteur, no estaba en ese momento en la historia clínica. Él lo consiguió y lo incorporó y en donde decía que las muestras tomadas de la zona abdominal de Lucrecia no había signos de infección.