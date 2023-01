Gutiérrez, presidente del bloque schiarettista en la Cámara Baja, expresó:

"Los fallos de la Justicia están para actarse, no es que no estoy de acuerdo y comienzo a ver cómo lo gambeteo con maniobras"

"Cuando el oficialismo tuvo su primer pronunciamiento, todavía quedaba y entiendo que queda una instancia que fue utilizada de revisión de la misma cámara. En vez de esperar el nuevo fallo en este sentido empezamos con estas maniobras de desconocer el fallo de la Justicia"

"Tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio saben que no hay ninguna viabilidad para que proceda ese jucio político. Se inicia en la Cámara de Diputados donde claramente no hay una mayoría agravada, que es a la que se llega por la gravedad de una situación. Eso no está"

"Lo que se busca es una maniobra política y lamentablmente también del otro lado se responden con la misma utilización de una institución como la Justica para dirimir cuestiones como las electorales de este año, no se ocupan de los problemas que tenemos los argentinos en profundidad"

"Fernández buscó congraciarse con la vice y volvió a decir estoy en contra de los miembros de la Corte en una dinámica y locura que retroalmienta una grieta que no tiene fin"

"Impacta muy mal desde el exterior, cualquier país del mundo que desconoce a uno de sus poderes qué credibilidad puede tener. También en el frente interno, a la larga este deterioro institucional afecta la inflación, la credibilidad, la falta de confianza. Es una bola de nieve"

"Este es el momento en que la oposición no tiene que entrar en ese juego, tenemos que tener una actitud de madurez y ponernos de acuerdo, hay números para sacar muchas leyes. No es entrando en esta lógica de violencia verbal, es tratando de armar una masa crítica en este país que recupere y tome en serio lo que significa el deterioro institucional"

"Depende de los dirigentes. Se trata de juntarse y ver cómo acordar. No esperando que vengan las elecciones, hay que bucar acuerdos ahora"

FUENTE: CADENA 3