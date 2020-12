Según conoció Villa María Ya, el fallo tiene una perspectiva de género porque la justicia consideró, entre sus fundamentos, que: si bien el policía fue absuelto por falta de pruebas sobre la acusación que le pesaba, no significa que el hecho no haya existido. Por lo mismo eso no lo habilita a pedir un resarcimiento en la justicia civil.

Por otro lado, también se consideró que no hubo una falta contra su buen nombre porque la mujer nunca lo menciona en un posteo de facebook donde había expresado un descargo. Tampoco los medios de comunicación que informaron el caso lo mencionan por lo que no hay delito, ni derecho a resarcimiento.