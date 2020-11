Justiniano Posse: Apareció Lucas Gauna y preocupa su salud

El joven de 33 años de edad perdió contacto con sus familiares y conocidos luego de viajar hacia la ciudad de Río Cuarto, al centro de Rehabilitación de adicciones Remar.

“Es muy difícil convivir con un adicto”

Susana Gauna, madre del joven explicó el sufrimiento de convivir con alguien que consume drogas, afirmando que "siempre que sale estoy esperando que me llame, que aparezca o que me diga donde está y cómo está. Hace un tiempo largo que estoy luchando porque él vivía como un rey, no le faltaba nada pero no lo podía manejar más. El 1º de noviembre lo eché de casa, tenía de compañía una chica con los mismos códigos de mi hijo, a veces cuando estaban muy drogados se pegaban y esa noche antes del 1º de noviembre habían discutido porque vino con un saco todo roto. Yo quiero decirle a cada madre que desde que su hijo entre en la adolescencia tienen que cuidarlo porque la junta quiere decir mucho. Me hago cargo que desde los 13 años lo dejé ir a cualquier lado y me di cuenta recién a los 17 años que consumía drogas porque me lo traían desvanecido y yo no sabía que tenía”.

En 2016 tuve que hacer quimioterapia y a mí en cada disgusto me vuelve el cáncer. En diciembre lo traje del Centro de Rehabilitación de Baradero porque estaba en situación de calle, pero igual salía a consumir y a los 15 días lo tuve que volver a llevar".