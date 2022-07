Concretamente, lo manifestó en un video respondiendo a una pregunta por su cabello: "Me escribieron un montón de cosas sobre mi pelo. Bueno, primero que nada les voy a decir que no voy a hacer más videos, porque es feo digamos que pongan tantas cosas sobre el pelo".

"A veces sí, siempre sabe haber uno o dos comentarios, pero hoy fueron muchísimos, y la verdad que tenía el pelo un poco enredado porque no me había peinado. Nada gente, cualquiera anda en su casa, por ahí se levanta... yo me levanto, lo primero que hago es cambiar la bebé, activar con la limpieza en la casa, con mi trabajo y estaba dentro de mi casa", afirmó.

Finalmente, Kami señaló: "Hasta que no me arregle el pelo no voy a estar haciendo videos".