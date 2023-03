Robo a Kami y El Moneda: realizaron ocho allanamientos

Cabe recordar que fueron los propios jóvenes quienes dieron a conocer el caso a través de las redes sociales, donde relataron que les sustrajeron todo lo que tenían guardado y se quedaron sin dinero. La situación motivó mucha solidaridad pero también la mencionada averiguación, ya que en los posteos Kami dijo tener claro que eran unos amigos suyos, quienes sabían donde guardaban sus ahorros y mediante una estrategia pudieron determinar que a esa hora no había nadie en la casa.

La joven influencer no los nombra en sus videos, aunque apunta contra alguien en concreto. La investigación se inició en la fiscalía del Primer Turno de los Tribunales de Villa María, que ayer ordenó ocho allanamientos a raíz de esta denuncia. En los procedimientos se secuestraron distintos elementos relacionados a la causa, aunque no hay imputaciones y no se secuestró dinero.

Asimismo, esta mañana Kami y El Moneda estuvieron en Tribunales hablando con la fiscal Silvia Maldonado. Los influencers locales mostraron realmente el nivel de angustia que tenían por haber sido víctimas de un robo, y la magistrada les explicó como marchaba la investigación y que estaban abiertos a escucharlos todas las veces que fuera necesario.

Finalmente, es preciso destacar que se presentaron con la abogada Teodora Perazzi, para participar como querellantes.

