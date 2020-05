La familia de Barbón pidió ser querellante en la causa que investiga su muerte

Analía Nicoli, la abogada que representante de la familia de Andrés Barbón, confirmó que la familia será querellante particular en la investigación que indaga sobre las circunstancias de la muerte del hombre.

Cabe recordar que Barbón falleció hace apenas un par de semanas, y en su momento se especuló que había tenido Coronavirus. Se le realizó un hisopado post mortem y dio resultado negativo. En tal sentido, la Justicia todavía investiga qué fue lo que pasó. Días antes de su deceso, Barbón había enviado mensajes de Whatsapp a amigos y familiares diciendo que no estaba bien, y que tampoco había logrado que lo atendieran correctamente.

Sólo por teléfono

En diálogo con Radio Líder Argentina, Nicoli contó la decisión que tomó la familia al respecto de la investigación judicial que se inició por la muerte del joven: “Hay que entender que la situación, aparte de ser confusa, los familiares estaban en circunstancias de que no podían tener contacto, sólo vía telefónica (con Barbón). Entonces cuando empezaron a notar la ausencia de él, todo lo que había sucedido alrededor y hablar los familiares, ‘che, pero nos dijo que había llamado a un médico, que lo atendieron’. Entonces ahí empezaron a tener ciertas dudas de cómo se había actuado ante esa situación, lo que él reclamaba en los audios familiares, que se sentía mal, que lo iban a ver y que le decían que no. Sabemos que la fiscalía actúa de oficio en este tipo de episodios y que la familia se puede constituir en querellante particular para hacer un seguimiento de la situación y brindar todos los datos que crean que aporta algo para el descubrimiento de la verdad”.

Por una cuestión técnica, Nicoli aclaró que “formalmente todavía no está resuelto el decreto, pero por una cuestión netamente de los tiempos que se están manejando en la Justicia”.

Consultada sobre qué familiar es la que encabeza la querella particular, la abogada explicó que “Andrés tenía dos hijos, uno de los cuales la mamá, a través de una representación legal (por tener la responsabilidad parental a su cargo), se constituyó en querellante. Pero eso no resta que tenga un apoyo a nivel de toda la familia”.

Un proceso largo

Pero informó que esto es un proceso largo: “Primero, la fiscalía tiene que recabar toda la información necesaria de cómo se sucedieron los hechos, a partir de testimonios de todos: el 107, los médicos, la mutual, los amigos y los abuelos. Y después de todo eso, si se llega a algo que resta alguna duda, se envía todo a un Comité de Mala Praxis en Córdoba, para determinar si hubo una negligencia, impericia o imprudencia asociada a una falta de cuidado o abandono por parte de quienes intervinieron”.

Por último, adelantó que “tenemos constancia de que, a través de audios, él decía que no se sentía bien, que no se podía levantar, que no pudo ducharse y ‘vinieron y me dijeron que era una alergia’. Hay recetas y prescripciones de los médicos, y todo eso se tiene que recabar para luego determinar si hubo impericia o negligencia”.

Audio informe de Patricia Gatti para Radio Líder Argentina: