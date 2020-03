La inseguridad no conoce de cuarentena: Intentaron robar en el predio del CEC

En la noche del sábado, intentaron robar el predio José Riesco del Centro de Empleados de Comercio (CEC), causando daños materiales.

El secretario general de la entidad, Eduardo Belloccio, afirmó en declaraciones a Villa María Ya!: “Ayer se constató, haciendo una ronda la gente que vive allí, que habían roto vidrios, el alambre perimetral y habían forzado una puerta. No llegaron a entrar porque evidentemente sonó la alarma y huyeron”.

Por otra parte, el dirigente sostuvo que los asaltantes no se llevaron “ningún objeto de valor, no llegaron a entrar, porque tenía candados, llave, no pudieron”, y enfatizó que hicieron “la denuncia, incluso online porque no se puede ir a la Policía”.

Por último, en referencia a la posibilidad de establecer sospechosos, Belloccio afirmó: “En verdad no hay nada, porque no se vio a nadie en realidad, además, con la soledad de ese lugar, seguramente a altas horas de la madrugada, no se ha podido ver”.

Galería: Gentileza Eduardo Belloccio:

Audio: Declaraciones de Eduardo Belloccio para Villa María Ya!: