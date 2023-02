La joven figura se había presentado por última vez en este escenario en 2016 por lo que "cuando me contaron que iba a venir me puse muy contenta, es uno de los festivales más zarpados del país". "Pasó mucho tiempo y es otro tipo de show, son otras canciones que no había podido tocar acá, así que todo nuevo".

Como parte de los temas que abordó, habló de su emoción al cantar al himno Nacional en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Confirmó también que "se viene el disco, finalmente, que musicalmente es lo más espectacular".

Además el 4 de marzo estará en el estadio de Vélez y luego se presentará el disco completo, "con las canciones que ya conocen, de disciplina en adelante".

En un pasaje hizo referencia a la posibilidad de colaborar en un tema con Tini. Mirá la conferencia de prensa completa:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FColfuxHqmQR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIKkFPHoZA2uefxBkXYbx45gtKZBfrSh67czWZBjZBqfNruYsWdwQvZBzTY38VqROrx2X4MbMCn6wcmI8lh86FZAdtYtXrPgZARDTlrkKBDwJxbjPjdLLaJZCUp3IQT4n3Lz8seHaIoWO5JX0R2jNYE7b0VIkDoSZCAZDZD View this post on Instagram A post shared by Vill Mi Y! (@villamariaya)

Con mucha amabilidad con la prensa, luego de concluidas las preguntas pautadas, quiso seguir respondiendo a los que levantaban la mano y no habían tenido la oportunidad de hacerle consultas. A diferencia de otros artistas que parecen molestos ante los requerimientos de la prensa, Laly no quiso dejar a nadie con una pregunta pendiente y se tomó el tiempo para responder en extenso a cada una de ellas.

Esta es la segunda mitad de la conferencia de prensa con estas consultas adicionales:

https://twitter.com/VillaMariaYA1/status/1624959687249604611 Laly en conferencia de prensa #VillaMaria2023 https://t.co/sN6GHcEwnh — Villa María YA (@VillaMariaYA1) February 13, 2023

¿Más información?

- Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

- Escribinos por WhatsApp: Click aquí

- Seguinos en Facebook: Click aquí

- Buscanos en Instagram: Click aquí

- Estamos en Twitter: Click aquí

- Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

- Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

- Estamos en Tik Tok: Click aquí

- Suscribite en YouTube: Click aquí

- Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí