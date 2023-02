"Estoy recorriendo el país entero. La semana pasada terminé de recorrer todas las provincias, y ahora conociendo otras ciudades. La actitud mía acá es venir a aprender, a escuchar y a preguntar. Para tener una visión bien federal e integral de la Argentina hay que venir a escuchar y hablar con la gente, mirándola a los ojos", sostuvo el mandatario porteño.

"Vengo trabajando con Darío Capitani desde hace muchísimos años, lo conozco muy bien, es parte de nuestro equipo y está super compenetrado y no tengo dudas de que va a ser un gran intendente acá".

Darío me mostró recién una foto del 2007 en la que yo tenía pelo todavía, imagínense la antigüedad de la foto Darío me mostró recién una foto del 2007 en la que yo tenía pelo todavía, imagínense la antigüedad de la foto

Larreta comentó que visitó a Mario Negri y "lo vio fantástico, totalmente recuperado". También tuvo un encuentro con Juez y De Loredo.

"Yo no voy a venir de Buenos Aires a decirle a los cordobeses lo que tienen que hacer. Creo en el federalismo y el federalismo empieza por casa. Son los dirigentes de Córdoba los que tienen el desafío de cómo organizarse. Lo que sí, hay que garantizar la unidad, y la veo fuera de toda duda a nivel nacional".

WhatsApp Image 2023-02-19 at 19.48.47.jpeg Rodríguez Larreta pasó por Villa María y habló con la prensa

"Hay que prepararse para gobernar y defender la unidad a toda costa. La unidad está garantizada. Eso no quita que para elegir candidaturas pueda haber internas; están previstas las PASO a nivel nacional y en muchas provincias".

Es muy importante venir acá. No es lo mismo lo que me cuenta la gente de Villa María que lo que me comentaban ayer en Purmamarca o en la Matanza. Es muy importante venir acá. No es lo mismo lo que me cuenta la gente de Villa María que lo que me comentaban ayer en Purmamarca o en la Matanza.

Larreta dijo estar sorprendido por cómo le hablaban de la inseguridad y el narco en la provincia de Córdoba, algo que antes no pasaba. "SI no se los agarra a tiempo después tenemos la realidad de Santa Fe o Rosario que es gravísima".

"El otro tema que nos mata a todos es la inflación. Estamos en posiblemente la cuenca lechera más importante del país, y el litro de leche en el super sale 250 mangos. La canasta escolar 4 mil o 5 mil mangos", comentó.

Siempre aprendes cosas nuevas en las reuniones de vecinos Siempre aprendes cosas nuevas en las reuniones de vecinos

Además, afirmó que su candidatura no depende de lo que decida ninguno de los otros dirigentes de Juntos por el Cambio. "Las PASO son la mejor manera de elegir los candidatos", aseguró.

Sobre posibles ingresos en la coalición, comentó: "Tenemos vocación de ampliar a la coalición, pero también tiene que ser con gente que coincida con nuestros valores, pero yo no me imagino coincidiendo con un kirchnerista que cree que nuestros únicos socios en el mundo tienen que ser Venezuela, Cuba y Nicaragua".

WhatsApp Image 2023-02-19 at 19.48.48.jpeg Rodríguez Larreta pasó por Villa María y habló con la prensa

Villa María Ya! en especifico reflexionó sobre la constante inyección de fondos públicos desde Nación hacia nuestra ciudad cuando coincidieron los signos políticos. Cuando se le preguntó al mandatario porteño sobre una eventual presidencia de Larreta e intendencia de Capitani, este respondió:

"Argentina es muy unitaria; la cantidad de recursos que maneja el Gobierno Nacional en relación con las provincias y los municipios es más alta que nunca. Yo creo que debe haber un verdadero federalismo donde cada provincia y municipio maneje sus fondos y no deba depender de si son amigos del gobierno de turno o no".

"¿Si somos amigos les damos plata y si no, no?, está mal eso. Si Villa María quiere pavimentar las calles lo debe hacer con sus recursos y no porque sean amigos del Presidente".

"Dentro de las reformas estructurales que necesita Argentina, un desafío enorme es recuperar y fortalecer el federalismo. Alberdi nos soñó un país federal y hoy somos totalmente lo contrario. 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo hizo del país un país unitario. No va a tener nada que ver si Darío y yo somos amigos".

Por último, sobre radicalismo como furgón de cola dentro de la coalición, sostuvo: "Nosotros tenemos que armar un verdadero gobierno de coalición, sin que ninguno sea ni se sienta furgón de cola. Acá todos somos importantes", e hizo una analogía con el equipo de la Selección que ganó la Copa del Mundo".

Por su parte, Darío Capitani respondió sobre haber recibido a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta en Villa María:

"Para nosotros es muy importante. Quiero resaltar la presencia de Horacio porque no solo nos enorgullece como espacio político, sino que en ese espacio que Horacio dice que está recorriendo y hablando con los vecinos, Horacio representa, a nuestro conocimiento, la mejor persona preparada para conducir hoy la Argentina".

"Respetamos los tiempos, el tiempo que lleva gobernando la Ciudad de Buenos Aires, tiene la responsabilidad de gestión. Estamos muy deseosos de que estos tiempos de instancias electorales ocurran", sostuvo Capitani.

"Confiamos no solo en sus capacidades sino también en sus decisiones. Es un orgullo tenerlo en Villa María y el desafío es para adelante, tenemos mucho que laburar", concluyó.

