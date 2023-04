Laureano Guerra: Su mamá insiste en que a él lo mataron

"Voy y vengo todos los días sin una respuesta. Yo quisiera que la fiscal me firme el pedido que hizo el doctor Adrián Brochero que hizo un escrito pidiendo para que se le pueda hacer nuevamente la autopsia que no estuvo hecha".

La hipótesis principal de su muerte, es que fue suicidio, pero para su mamá, a él lo mataron.

"A mi hijo lo mataron, creo que si una persona se quería matar no iba a pedir ayuda como el pedía. Mi hijo pidió ayuda, él lloraba, pedía que lo ayudaran porque había personas que lo tenían. Y hoy esas personas están como si nada".

El día de su muerte, fue el ocho de diciembre de 2022 en un campo en La Playosa. La duda que surge, es ¿Qué pasó desde que salió del baile?

"El se fue con sus amigos, que vuelven en el colectivo y él se queda solito allá. Pero él después a las diez de la mañana él empieza a llamar a su ex mujer, llorando, pidiendo ayuda, yo creo que si una persona que se quiere matar no va a llorar pidiendo ayuda".

"Yo principalmente como madre quiero tener un poco de paz, por que es lo que no tengo es paz. Porque no sé lo que le pasó a mi hijo. Entonces eso es lo que me causa dolor e indignación que me da de venir todos los días hace cuatro meses que voy y vengo. Ya va a ser cinco meses ahora el ocho de mayo y no tengo una respuesta, lo único que me dicen es que está en proceso".

"Tuve que hacer protesta para que me puedan firmar, para que el abogado pueda ser querellante, después para que me pudieran firmar los expedientes. Ahora para que me puedan firmar para poder darme el permiso para que yo le pueda hacer una autopsia ¿Por qué tanto?", concluyó.