Familiares de Laureano, sospechan de un homicidio

Y continuó: "Había cinco o seis hombres todos en cuero, bastante nerviosos y a uno de ellos lo agarré del cuello y comencé a preguntarle por mi hermano y otro hombre me dijo que me tranquilizara que estaba sentado debajo del sauce, que me iba a llevar hasta donde lo dejamos a él", refiriéndose a Laureano.

Gonzalo contó como fue la larga búsqueda, hasta que encontró a su hermano

"Salimos en búsqueda de él, hicimos muchos metros y no estaba, hasta ese momento fuimos a una escuela donde supuestamente estaba y no, no había huellas de que el anduvo caminando, me cansé de parar autos, camiones y nadie me decía nada. En teoría donde lo habían dejado no había posibilidad que hubiese caminado tanto", señaló Gonzalo.

Y agregó: "yo ya sospechaba de todo el mundo porque nadie sabía donde yo estaba. El hombre que me llevó a buscar a mi hermano me dijo que el llevó en un rastrojero".

Sus familiares señalaron que sospechan de un asesinato, debido a que estas personas con las cuales se encuentran mientras realizaban la búsqueda de Laureano, eran inconsistentes en sus respuestas y según indican cambiaban todo el tiempo de tema o evitaban hablar o ser claros.

"Ya viniéndome para el pueblo encontré su remera por partes, como que a el se la arrancaron", declaró Gonzalo y agregó: "Nunca me imaginé lo peor, me metí al campo de nuevo y veo que pasa una chata gris oscura a todo lo que da, no le di importancia y después sigo caminando, y luego vi que venía un móvil policial y veo que volvía dicha chata y la hice frenar y el hombre dijo que mi hermano estaba abrazado a un árbol", indicó.

"El policía cruzó palabras con este hombre y dice que no lo conocía en su momento y luego cuando brindó declaraciones señaló conocerlo", concluyó.