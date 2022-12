Laureano: Su mamá exige respuestas de la justicia

"Soy la mamá de Guerra Laureano, el chico que fue encontrado en Playosa supuestamente ahorcado. El salió el miércoles a un baile, a un boliche, y no volvió más. Yo solo quiero que la fiscal investigue lo que pasó con mi hijo. Quiero saber. Tuve que poner un abogado porque todavía no sabemos nada y quiero que que le den la el permiso para que pueda acceder al caso", indicó la mamá del joven.

Laureano fue encontrado ahorcado, y según indican familiares el llamó a su ex pareja y a un amigo, indicando que necesitaba ayuda para poder salir de una casa donde lo tenían encerrado.

"Solo quiero que el doctor Brochero entre a la causa para poder saber lo que pasó con mi hijo, quiero que la fiscal solo que la fiscal nos diga lo que yo como madre quiero saber y creo que todos los que me acompañan acá son la gente que a mi hijo lo quería. El no tenía problemas con nadie y todos lo querían", destacó Mariela.

Hubo llamados a su ex pareja y sus amigos antes de su muerte

"Él siempre salía, tenía muchísimos amigos, era un chico que nunca tenía mal día. Él siempre estaba alegre y en este día se fue, dijo que iba a un baile y nunca más volvió", señaló Mariela.

La búsqueda empieza, según indicaron porque él joven llama a su ex señora pidiéndole ayuda, señalando que se encontraba encerrado en un baño. "Él quería que lo ayudaran porque estaba encerrado en una casa blanca con rojo, que era lo único que él sabía. Después lo llama su otro amigo y él le dice lo mismo que él necesitaba que fueran a buscarlo", agregó Mariela.

Y concluyó: "Todavía no se investiga nada, no sé nada, todavía la fiscal no me dice nada porque dice que tiene tenemos que esperar que el abogado entre como querellante".

