Precisamente, fue a pedido de la defensa de la mujer, ejercida por los abogados Analía Nicoli y Brian Chiaraviglio. Cabe recordar que el menor falleció el 4 de junio de 2022 en el Hospital Regional Pasteur, como consecuencia de una Hemorragia Cerebral con Traumatismo Cráneo Encefálico, que son lesiones, tal como lo refleja el informe de la autopsia, compatibles con el Síndrome de Bebé Sacudido.

Por tal suceso, fueron imputados por "homicidio agravado por el vínculo" los padres del bebé, Franco Sosa y Stefanía Sánchez, quienes además fueron detenidos. Sin embargo, la madre fue liberada recientemente.

Una de sus representantes, Nicoli, relató en diálogo con Villa María Ya! que con Chiaraviglio asumieron la defensa de Sánchez en el mes de octubre. "Stefania declaró nuevamente, se incorporó una pericia psicológica que databa de tiempo", manifestó.

Asimismo, señaló: "Normalmente en estos casos la pericia tiene que ser inmediata, más cuando la fiscalía estaba en conocimiento de que había una probable o posible situación de violencia doméstica, en donde no solamente lo vivía el niño, sino también lo vivía la madre". "Aún así no se tomó cartas en el asunto, y Stefanía recibió su pericia psicológica después de unos cuantos meses", agregó.

Nicoli afirmó: "Atentos a la pericia y los resultados de la pericia, donde realmente se verificaba esta situación de manipulación y esta situación de violencia que ella sufría, junto con el doctor encaminamos la causa y pedimos el cese de prisión. La fiscalía se negó, hicimos una oposición y en el juzgado de control efectivamente resolvieron por la libertad, e incluso dejaron puertas abiertas respecto a la imputación".

Por otra parte, la abogada manifestó: "Hay en el expediente numerosos testimonios donde se verifica de que ella no estaba el día en el que sucedieron los hechos. Hay llamadas que se verifica eso". Asimismo señaló que Sánchez "vivía una situación de violencia doméstica" y que tenía "que escaparse de la casa de a veces para poder subsistir psicológicamente dentro de ese lugar".

En tanto, Chiaraviglio destacó: "Hay una prueba contundente, donde en la testimonial está la pediatra, de que habla bien de como Stefanía ejercía el rol de madre y lo llevaba a todos los controles. Le hicieron todos los controles, el nene estaba sano, y bueno, sucede el hecho donde Lázaro pierde su vida".

"Ahí se demuestra de como lo atendía la madre, y ella manifiesta, la doctora, de que la única que llevaba a los controles era Stefanía", agregó.

Finalmente, Nicoli señaló: "En el pedido de cese de prisión, no solo atacamos al estado de libertad que no se daban las condiciones para que ella estuviera detenida preventivamente, y además también abrimos una puerta respecto la probabilidad de la participación punible de ella en el hecho".

"Nosotros consideramos que con las pruebas que hoy existen en el expediente, y la causa está próxima a elevarse a juicio, no hay material probatorio con certeza que declare de que ella haya sido parte, o que haya omitido efectuar algún tipo de cuidado o algún tipo de previsión, o, como lo dice la fiscalía no utilizó las herramientas necesarias para evitar que eso sucediera, no sabemos a qué herramientas se hace eco, pero creo que es pedirle demasiado a una mujer en la situación de ella", concluyó.