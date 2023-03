En este sentido, cabe recordar que el menor falleció el 4 de junio de 2022 en el Hospital Regional Pasteur, como consecuencia de una Hemorragia Cerebral con Traumatismo Cráneo Encefálico, que son lesiones, tal como lo refleja el informe de la autopsia, compatibles con el Síndrome de Bebé Sacudido. Por tal suceso, fueron imputados por "homicidio agravado por el vínculo" la madre del bebé y su padre, Franco Sosa.

"Acá estoy, nuevamente remontando mi vida, feliz porque puedo estar con mi hija, con mi familia", afirma Sánchez en el inicio de la entrevista realizada por la periodista Patricia Gatti. Además, contó las situaciones que está viviendo hoy: "Es un proceso muy duro, un dolor muy grande el que tengo adentro, el salir y ver las cosas de mi hijo, recordar todo lo que pasó, llegar ese día y tenerlo en los brazos morado, lila, porque yo no estaba, y gritarle a todo el mundo que me ayudara, que hiciera algo, porque yo no podía ni salir en la moto".

Asimismo, la mujer narró los sucedido ese día y contó como era su relación con el padre de Lázaro, Franco Sosa: "Tóxica. Bastante tóxica. Me había separado, pasé todo el embarazo sola, en los últimos meses el volvió, diciéndome de que quería recomponer la familia, estar con el bebé".

Sánchez señaló que se mudó a la casa de su pareja, y afirmó que en las semanas siguientes empezó a tener un comportamiento malo. De regreso a aquel día donde falleció su hijo, afirmó que pidió ayuda a sus vecinos y que el infante terminó siendo trasladado hacia el Hospital Regional Pasteur.

El Hospital y la detención

"Lo reanimaron. Había sufrido un paro respiratorio. Me dijo la doctora que esperábamos porque eran horas críticas, no era lo mismo un adulto que un niño", manifestó en el comienzo de su relato sobre lo vivido en el nosocomio. Además, agregó: "Lo pasaron a la UTI, donde estaba todo entubado, y teníamos que esperar a que despertara. Cuando subimos, nos dicen de que le iban a hacer una tomografía unos estudios para ver que pasaba".

"Viene la doctora y nos pregunta qué pasaba, si el bebé se había caído, si el bebé alguna vez lo habían tirado para arriba, cosas así, y no le digo yo, jamás se me cayó, siempre estuvo cuidado para que no se le acercara ningún niño, o cosas así", añadió. Asimismo, afirmó: "Ella me dice de que el bebé había sufrido una hemorragia cerebral y tenía hematomas, entonces yo no lo podía creer, porque digo cómo puede ser, si supuestamente se había ahogado".

"A todo esto, decía que es por algún golpe que el bebé había pasado, y yo le digo no, no puede ser", narró Sánchez. También señaló que posteriormente llegó la Policía, y les informó a ella y al padre del menor que quedaban detenidos.

La mujer agregó: "Me quebré en el piso, lloraba y no podía creerlo". "De ahí nos separaron, a él lo llevaron por un lado, me agarró un coronel con un oficial y me empezaron a hacer preguntas", afirmó la madre de Lázaro, quien contó que ahí el coronel le dijo "mirá mamá, a vos te mataron a tu hijo", cuando ella aún no sabía que el bebé había perdido la vida.

"Él me preguntaba como había sido la relación, todo lo que yo había pasado con el, le dije de todo, todo lo que venía pasando últimamente. Yo había arrancado la psicóloga, porque yo ya no daba más con todo esto, o sea, en el sentido de que ya las peleas con él eran muy fuertes, una parte de mí quería quedarse, la otra no, pero jamás había visto una agresión de él para con sus hijos, o algo", manifestó.

Sánchez afirmó: "Las veces que yo salía para hacer trámites o ir a trabajar, quedaba él o quedaba la hermana con la madre cuidándolo". "Nunca sospeché jamás nada", añadió.

Por otra parte, la madre de Lázaro contó que estuvo nueve meses privada de su libertad, y brindó una narración de lo sucedido en esa etapa. Relató que los llevaron hacia Córdoba pero inmediatamente los trajeron a la alcaidía de barrio San Justo, en tanto que al día siguiente fueron al Hospital, donde una oficial les dijo que tenían que firmar la donación de órganos.

"Ahí me entero de que mi hijo había fallecido", explicó Sánchez, quien contó que estuvo presa en el penal de Bouwer. En referencia a esos días, señaló: "Gracias a Dios siempre me trataron bien las oficiales, jamás me tocaron".

"Las internas se portaban bien", agregó. Finalmente, la madre de Lázaro manifestó: "Que se haga justicia, vamos a luchar para que salga todo a la luz, porque todo lo que pasó me parece que no era así como lo tendrían que haber dicho. Me parece que el Hospital estuvieron mal también"

"¿Qué creo que pasó? Sinceramente, o sea, eran cuatro personas la casa, y desde las 5:15 hasta las 18 no hacer nada, de irte a bañar y que supuestamente el bebé estaba con las colchitas en la cara, no creo... no lo creo yo. Estaba su hermana también, y no, supuestamente no sabía nada ella. Ella nunca lo quiso a mi hijo, a su hermano tampoco lo quería, pero o sea, eran dos en la casa", concluyó.

