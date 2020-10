Mamá necesita leche especial para su bebé que debe operarse

En diálogo con Villa María Ya, la mamá contó que Ángel consume desde que nació la leche Vital, Vital 3, porque no tolera la común. En la Asistencia Pública no le dieron más porque sólo se otorga hasta los dos años, y no puede pedir la receta en Córdoba porque no es posible viajar a ver al cirujano.

En este contexto es que Yuliana pide ayuda para que le donen leche y pañales grandes.

Otra opción que podría ser es la Nutrilon o Nutrilón 3, que también es muy costosa.

Ángel tiene problemas de bajo peso, nació con una hernia y lo operaron al mes. Luego lo intervinieron de labio leporino y próximamente deben hacerle un implante de encía y otro de paladar.

Con la pandemia, no pudo viajar más a Córdoba a ver al cirujano que lo atiende. "La asistente social quedó en avisarnos para gestionar un permiso pero no nos llamaron más", contó.

Para ayudar a Yuliana y Ángel pueden comunicarse al 156560509.