Asímismo pidieron a la gente que no compre lechones a quien no está autorizado para su venta para terminar con este tipo de delitos. "No compren productos de dudosa procedencia".

El propietario de la carnicería “Los Tacholi’s” de Corral de Bustos, denunció a través de su cuenta de Facebook, el robo de unos 80 lechones del criadero de su propiedad.

El hecho delictivo habría ocurrido el jueves pasado en horas de la madrugada.

Desde la policía dieron cuenta que se siguen distintas líneas de investigación y podría haber novedades sobre el hecho delictivo en las próximas horas.

CHANCHITOS.jpg Denuncia en las redes el robo de los lechones

