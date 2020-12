"Quiero pedir perdón porque la gente se sintió muy dolida. Me pareció poco lo que hicimos en homenaje a Maradona en comparación con lo que realizaron los All Blacks. La verdad que desde la Unión Argentina de Rugby (UAR), como institución, tendríamos que haber pensado en algo superior", reconoció Ledesma en la conferencia previa al partido con Australia, último del torneo Tres Naciones.

"Lo sentimos porque entendemos que la gente se sintió muy dolida. Si me preguntan si me pareció poco, ante la comparación hizo que parezca menos. Tendríamos que haber pensado en la foto un poco más grande, y si digo la UAR como institución y no fue así. es porque pedimos las disculpas que pedimos", insistió.

Ledesma apuntó que lo que pretende "es que se entienda que desde el día de la muerte de Diego se lo estuvo recordando en toda la delegación. Íbamos a los entrenamientos con la música de él, vimos la película Héroes todos juntos, y siempre veníamos hablando de cómo defendía la camiseta. Por eso pedimos mil disculpas, sobre todo a la familia. Es un aprendizaje, pero hoy no podemos hacer otra cosa".

Sobre los comentarios discriminatorios de tres jugadores

Después de ese episodio surgieron a la luz pública esos tuits de unos ocho años atrás que habían escrito el capitán Pablo Matera y sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, lo que provocó que inmediatamente la UAR los sancionara quitando ese privilegio al primero y suspendiéndolo junto a los otros dos.

Pero posteriormente el mismo organismo decidió revocar la medida ante supuestas presiones del ámbito rugbístico 48 horas después, aunque desde el cuerpo técnico resolvieron marginarlos del partido del próximo sábado a las 5.45 (de Argentina) ante los australianos, a jugarse en Sydney, en principio "para preservarlos".

“Los chicos estaban muy apenados y avergonzados con todo lo que pasó. A ninguno nos pareció bien. Pasaron una semana tremenda y lo sufrieron mucho. Son grandes hombres, hombres de familia, Pablo (Matera) tiene un hijo, es un gran líder y un gran ejemplo también. Les dije que la mejor decisión que tomé como entrenador fue ponerlo a él como capitán del equipo”, sostuvo Ledesma.